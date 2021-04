Stiri pe aceeasi tema

- Reinnoirea flotei de transport a orașului cu 55 de troleibuze, 30 minibuze și 30 autobuze hibride figureaza in proiectul de buget local pe anul acesta. Nu au fost alocate fonduri deoarece municipalitatea dorește sa le acceseze prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Un utilizator al…

- Primarul Mihai Chirica a anuntat, miercuri, ca va continua programul de modernizare a retelei de iluminat public, motiv pentru care a semnat ordinul de incepere a serviciilor de elaborare a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, expertizei tehnice, auditului luminotehnic si cererii…

- Sectorul de apa si apa uzata din Romania are nevoie de o extindere accelerata a retelelor pentru Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) cu peste 2.000 de locuitori, iar autoritatile intentioneaza demararea programului "Prima conectare la apa si canalizare", prevede Planul National de Redresare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa discutii cu liderul PNL, cu premierul Florin Citu, cu cei doi vicepremieri si cu ministrul proiectelor europene, pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta, ca va fi pus accent pe dezvoltarea sistemului de sanatate, pentru care vor fi…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Planul National de Redresare si Rezilienta va fi finalizat in cateva zile si va fi prezentat public. "Discutiile in coalitie continua pe Planul National de Rezilienta. Cred ca avansam si avem un plan foarte bun. Asa cum am construit bugetul si aici ne axam…

- „Salarizarea din sectorul public și sistemul public de pensii au fost principalele teme pe care le-am abordat astazi, in cadrul intalnirii cu reprezentanții confederațiilor sindicale.Ambele proiecte sunt acum in lucru la Ministerul Muncii și le-am solicitat partenerilor sociali sa formuleze propuneri…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) trebuie finalizat pana la sfarsitul lunii aprilie 2021, iar reformele si proiectele incluse in acest Plan trebuie implementate pana la sfarsitul anului 2026, sustine Marius Vasiliu, secretar de stat in cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor…

- Rezultatul votului a fost de 78 de voturi „pentru”, 5 „impotriva” si 13 abtineri. Raportul privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta, coordonat de europarlamentarul Siegfried Muresan (PNL / PPE) din pozitia de coraportor, prevede alocarea a 672,5 miliarde de euro in urmatorii trei ani pe care…