Primăria Timișoara, amendată cu 200.000 de lei de către Garda de Mediu. Reacția municipalității Municipalitatea este buna de plata. O echipa de comisari din cadrul Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, a efectuat, intre 20 și 23 septembrie, un control tematic. A fost verificata respectarea legislației de mediu din domeniul spațiilor verzi pe raza orașului Timișoara. „Cu aceasta ocazie s-a constatat ca Primaria Timișoara nu are constituit […] Articolul Primaria Timișoara, amendata cu 200.000 de lei de catre Garda de Mediu. Reacția municipalitații a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

