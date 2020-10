Primăria Slobozia plătește 125000 de lei pentru o florărie nefuncțională In urma cu o luna, dupa 2 ani de așteptare, Floraria de la E14 a renovata. Investiția a costat municipalitatea 125000 de lei, insa florarii susțin ca spațiile sunt nefuncționale: «Nimeni nu ne-a intrebat și pe noi de ce avem nevoie! Acum o luna ne-au dat afara, iar acum vor sa platim 90 de milioane garanție pentru lucrari...». Investiții marca Mocioniu In urma cu 2 ani, la sugestia unui grup de consilieri locali, administrația Mocioniu a decis reabilitarea Florariei E14. Pe 9 septembrie 2020, dupa o luna de la debutul lucrarilor de execuție, in spațiul respectiv au fost amplasate ... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficial, s-a pus temelia noii Sali Polivalente, fiind montați toți cei 659 piloți forați și cele 97 de pahare prefabricate. Urmeaza montarea celor 97 de stalpi de susținere, 8 dintre ei fiind deja aduși pe șantier, a anunțat președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan. ”O lucrare…

- ”Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman (FIEKR) a semnat astazi cu firma Calik Enerji (Turcia) contractul EPC (Engineering, Procurement and Construction) pentru construirea la cheie a centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia. FIEKR este detinut de KMG International si Statul Roman prin…

- Investitia totala a fondului in acest proiect se ridica la circa 148 milioane USD, termenul estimat pentru punerea in functiune a noii centrale fiind in prima jumatate a anului 2023.Fondul de Investitii in Energie Kazah Roman FIEKR a semnat astazi cu firma Calik Enerji Turcia contractul EPC Engineering,…

- In comuna Apele Vii nu se incheie bine un proiect ca altul este deja in așteptare.Administrația locala a finalizat mai multe investiții in acest an. Altele sunt in derulare, iar altele sunt pregatite pentru accesare de fonduri. Modernizarea drumurilor, un obiectiv foarte important Aproximativ 6 kilometri…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca gazoductul Ungheni – Chisinau este finalizat, iar o data cu finalizarea acestei investitii exista posibilitatea furnizarii gazului natural care provine din Romania in Republica Moldova. ‘Am o veste buna sa va dau. Chiar daca nu s-a facut o inaugurare a unei…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca gazoductul Ungheni - Chisinau este finalizat, iar o data cu finalizarea acestei investitii exista posibilitatea furnizarii gazului natural care provine din Romania in Republica Moldova."Am o veste buna sa va dau. Chiar daca nu s-a facut o inaugurare…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor vrea sa aloce 184,5 milioane lei pentru constructia unui terminal pentru plecari curse externe la Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara, din fonduri externe nerambursabile, prin Programului Operational Infrastructura Mare,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca obiectivul actualului guvern referitor la centrala nuclearoelectrica de la Cernavoda este realizarea de investitii in valoare 8-9 miliarde de euro, privind retehnologizarea reactorului 1, dar si construirea reactoarelor 3 si 4, lucrari preconizate sa fie…