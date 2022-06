Primăria Slobozia a declanșat operațiunea «Gazonul» Administrația locala din Slobozia incearca de mai mulți ani sa gazoneze spațiile verzi din oraș. Primele incercari dateaza de mai bine de 10 ani, cand administrația locala a investit in realizarea unui sistem de irigații in Parcul Tineretului. Inițiative timide de reconfigurare a spațiilor verzi din oraș a avut și administrația Mocioniu. Administrația Soare susține ca poate realiza suprafețe de gazon irigabile pe o treime din spațiile verzi din Slobozia. Primul sfert de hectar de gazon irigabil Administrația Soare investește in realizarea unui sistem de irigații care va deservi o... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

