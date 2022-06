Stiri pe aceeasi tema

- Un nou loc de joaca se construieste in Romania in fiecare zi insa numai putin peste jumatate dintre locurile de joaca construite sunt in spatii publice in care copiii pot avea acces neingradit, arata o analiza a unei companii care monitorizeaza piata de constructii si proiectele de investitii, potrivit…

- Fenomenul firmelor care nu realizeaza lucrari dar sunt specializate pe „contestații" in transporturi continua sa prospere in Romania. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca in prezent exista litigii in care diverse companii cer CNAIR aproape un miliard de euro.

- Fiul lui Cristian Popescu Piedone, deputatul Vlad Popescu, a anunțat ca intenționeaza sa candideze la Primaria Sectorului 5, in locul tatalui sau. Anunțul a fost facut la un miting organizat de susținatorii primarului Piedone, in fața Penitenciarului Rahova, duminica, 15 mai.

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, si-a exprimat speranta ca din luna iunie campusul Politehnicii va fi deschis cetatenilor, precizand ca protocolul cu autoritatea locala a fost adoptat, joi, de Consiliul de Administratie (CA) al universitatii si ca va fi votat de Consiliul Local pe 19 mai, noteaza…

- Primaria Sectorului 6 anunta ca s-au copt fructele de papaya, ciresele braziliene si portocalele in serele exotice din Parcul Drumul Taberei, care reprezinta un punct de atractie pentru iubitorii de plante.

- Politisti de la IPJ Prahova - Serviciul de Investigatii Criminale pun in executare, marti dimineata, trei mandate de perchezitie domiciliara in judetele Ilfov si Vaslui, la locuintele unor persoane banuite de inselaciune.

- Primaria Sectorului 6, condusa de liberalul Ciprian Ciucu, va aloca 150 de lei pentru fiecare prescolar, pentru anul scolar 2022-2023, pentru achizitionarea de materiale didactice si auxiliare necesare pentru desfasurarea orelor in unitatile de invatamant prescolar de stat din aceasta zona administrativa,…

- Primaria Sectorului 6 propune un PUZ pentru zona delimitata de Strada Valea Oltului, Bulevardul Timisoara, Centura Bucurestiului si Prelungirea Ghencea.