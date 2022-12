Primăria Sebeș trimite câte un pachet cu dulciuri sub bradul fiecărui copil care frecventează școală sau grădiniță din Municipiu Primaria Municipiului Sebeș a achiziționat și in acest an 5.500 de pachete cu dulciuri care au pornit spre toate școlile și gradinițele din oraș și din localitațile aparținatoare – Lancram, Rahau, Petrești, pentru a aduce bucurii celor mai mici cetațeni ai orașului. Pe langa acestea, la evenimentele organizate in cadrul Targului de Craciun, la care […] The post Primaria Sebeș trimite cate un pachet cu dulciuri sub bradul fiecarui copil care frecventeaza școala sau gradinița din Municipiu first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

