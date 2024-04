Primăria Satu Mare invită copii să urce pe scenă de Zilele Orașului Primaria Municipiului Satu Mare lanseaza o invitație oficiala catre gradinițe, școli și cluburi de dans sa se alature festivitaților prilejuite de Zilele Orașului, printr-o participare activa pe scena. Evenimentul este un prilej pentru tineri sa iși etaleze talentele și sa se bucure de aplauzele publicului, contribuind la dinamica culturala a orașului. Ca și in edițiile […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana viitoare pe scena Teatrului pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare" spectatorii vor putea urmari cinci piese de teatru dupa urmatorul program: MARTI, 09.04.2024, ORA 10.00 CEI TREI PURCELUSI, dupa J.O. Halliwell PhillipsRegia: Gheorghe BalintMuzica: Dan BalanDecoruri: Adrian DragutVarsta:…

- Totodata, un localnic susține ca mai mulți indivizi au patruns in casa unei femei și au amenințat-o cu moartea. Ulterior, cele doua familii au ieșit in strada și au inceput sa se certe, iar mai mulți indivizi aveau la ei mai multe bate. Tot scandalul s-a intamplat sub privirile a patru copii minori.Localnicii…

- Bianca Adascaliței este eleva in clasa a VI-a la Școala Pictor Nicolae Grigorescu din Titu și tocmai a obținut Trofeul Festivalului-Concurs Național de Muzica Religioasa Buna Vestire pentru categoria ei de varsta. Evenimentul, desfașurat la București, a strans copii din toata țara, copii care canta…

- Gradinița cu Program Prelungit "Voinicelul" din municipiul Satu Mare a organizat cea de-a opta ediție a Concursului regional "Glasuri cristaline". Acesta s-a desfașurat la Casa de Cultura "George Mihail Zamfirescu", locație care i-a gazduit peste 300 de preșcolari, sosiți din mai multe județe din centrul…

- „Romanii au talent” revine in aceasta seara, de la 20.30, cu ediția cu numarul șapte a sezonului 14. Mai mulți concurenți vor urca pe scena, printre aceștia și Nali Dobrin, care are 15 ani și iși dorește sa le arate juraților cata emoție poate transmite prin dansul ei. Au mai ramas doar cateva ore pana…

- Doi adulți și patru copii au fost uciși, miercuri seara, in capitala canadiana Ottawa. In casa in care au avut loc crimele a fost gasita și o persoana ranita, care a fost transportata la spital, scrie News.ro. Victimele au fost gasite in interiorul unei case din suburbia Barrhaven, in sud-vestul orasului,…

- De mai bine de 20 de ani pe scena muzicala, Elena Gheorghe și-a cladit o cariera respectabila departe de scandaluri și polemici. Dar și o familie frumoasa și o condiție financiara pe masura popularitații sale. Artista adulata din adolescența, iubita deopotriva de cei care prefera pop dance, latino…

- Mulți dintre voi poate ca nu știți ca in Turda exista un Muzeul intitulat Fabrica de Știința … Insa, este un loc in care chiar merita sa ajungeți, pentru ca este ceva ”altfel”. Mai ales daca aveți și niște copii/tineri, pentru ca sunt multe informații utile, pe langa experimentele inedite care se pot…