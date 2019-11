Stiri pe aceeasi tema

- Denis Ulanov a renunțat la mandatul de consilier municipal in favoarea celui de deputat.Informația a fost confirmata pentru PUBLIKA.MD de purtatorul de cuvant al Partidului ȘOR, Alina Șargu. Aceasta a precizat ca decizia deocamdata nu a fost aprobata de Comisia Electorala Centrala.

- Dupa ce la data de 1 octombrie dosarul pe numele lui Pavel Grigorciuc a fost trimis in judecata de catre PCCOCS, avocații activistului cer ca clientul sau sa fie eliberat de sub arest. Unul dintre motivele invocate de avocați este inregistrarea lui Grigorciuc in calitatea de candidat la funcția de consilier…

- Activistul civic, Mihail Bagas, si-a inceput campania electorala pentru funcția de consilier municipal al Capitalei intr-un mod inedit. Acesta, impreuna cu echipa sa, a strans gunoiul din doua parcuri din Chisinau.

- Stilistul Victor Micusa candideaza la funcția de consilier municipal in Chișinau pe listele PUN, partidul condus de Traian Basescu și Anatol Șalaru. Anuntul a fost facut de acesta intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

- Pact de Stabilitate, migranti si investitii in sudul Italiei sunt temele pe care Giuseppe Conte anunta ca vrea sa le discute la Bruxelles, unde Italia, cu noul guvern, soseste "mai puternica", scrie premierul pe Facebook, potrivit Il Messaggero, citat de Rador.

- Candidatul PSRM la Primaria Capitalei, Ion Ceban, sustine ca, impreuna cu fractiunea din Consiliul municipal Chisinau, a reusit implementarea mai multor proiecte sociale sau de infrastructura pe care le-a promis anterior orasenilor. Potrivit lui, chiar daca PSRM a fost in opozitie, a reusit sa-si convinga…

- Transformat in rezerva in prima parte a campaniei pentru Euro 2020, Romario Benzar, 27 de ani, trimite un mesaj catre Contra inaintea partidei cu Spania și anunța ca, in așteptarea duelului cu ibericii, se simte la cel mai inalt nivel mental și fizic din cariera dupa transferul la Lecce. - Romario,…

- Când, în mai 2018, numele sau a ajuns pe masa de lucru a președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella, fiind indicat de Miscarea 5 Stele ca noul premier al Italiei, Giuseppe Conte (nascut la 8 august 1964 în Volturara Appula, provincia Foggia), a fost catalogat de anumite mass-media…