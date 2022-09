Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comuna, oras sau municipiu si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti isi vor putea crea conturi de utilizator, incepand din 23 septembrie 2022, pentru inscrierea in Programul privind casarea autovehiculelor uzate,…

- Dintre acestea, 49 sunt proiecte ale caror lucrari de executie sunt finalizate (stadiul fizic 100%) insa nu sunt inchise financiar, fiind necesare plati pentru sentinte civile, costuri aferente procedurii DAB, sentinte arbitrale, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, litigii,…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Casa Verde Fotovoltaice, Rabla Clasic si Rabla Plus, in urma sedintei Comitetului de avizare, de joi.Pentru Programul Rabla Clasic au fost acceptate 290 de dosare pentru 635 de autovehicule si sapte…

- Rabla Local – o noutate anunțata de Ministerul Mediului. Doar ca vor fi niște condiții de indeplinit de catre cei interesați, iar una dintre ele este cea referitoare la faptul ca cei care primesc bani nu vor putea cumpara timp de trei ani o alta mașina poluanta. Ministerul Mediului a lansat recent in…