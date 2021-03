Primăria Ploieşti a anunţat pe ce se vor duce banii în 2021 Deși bugetul local este mai mic decat anul trecut, cheltuielile de personal raman aceleași N. Dumitrescu Reprezentanții Primariei Ploiești au definitivat proiectul de buget local pentru anul 2021, fiind facuta cunoscuta și lista de investiții preconizate a fi realizate anul acesta. Pentru ca este pandemie, nu a fost anunțata o dezbatere cu prezența fizica a ploieștenilor, așa cum se organiza in vremurile bune, insa aceia care vor dori sa transmita propuneri au la dispoziție cateva zile, sugestiile pe tema bugetului local aferent acestui an putand fi transmise pana in data de 2 aprilie a.c.,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

