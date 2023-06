Stiri pe aceeasi tema

- Maine, 7 iunie, intre orele 07:00 – 21:00, circulația rutiera va fi inchisa pe strada Borzoghean, pe sectorul de drum cuprins intre intersecțiile cu str. Eroilor și str. Ștefan cel Mare. Masura de inchidere a circulației a fost luata pentru desfașurarea in bune condiții a meciului echipei CSM Ceahlaul,…

- Astazi, de 1 iunie, copiii sunt așteptați de polițiști, pompieri și jandarmi pe platoul Curții Domnești, pana la ora 13:00. Tot la Curtea Domneasca, pasionații de biciclete, role și iubitorii de sport se pot bucura, incepand de ieri, de un pumptrack. Vrem sa ne bucuram cat mai mult de sarbatoarea copilariei,…

- Sarbatorim Ziua Internaționala a Copilului cu un spectacol pentru cei mici, dar și pentru cei mari cu suflet de copil. Gașca Zurli vine la Piatra-Neamț pe 4 iunie, la Curtea Domneasca! Vrem sa ne bucuram cat mai mult de sarbatoarea copilariei, așa ca duminica dam startul activitaților de la ora 15:00…

- In aceste zile a inceput dezafectarea semafoarelor vechi de pe coridorul de mobilitate Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogalniceanu – Bulevardul Traian. Pana acum au fost demontate instalațiile de semaforizare de la doua treceri de pietoni, unde urmeaza montarea semafoarelor noi. In aceasta perioada,…

- Saptamana trecuta a fost votata in cadrul Consiliului Local participarea municipiului Piatra-Neamț in programul Rabla Local. Primaria va solicita finanțarea pentru 500 de autovehicule uzate. In etapa urmatoare, Primaria Piatra-Neamț va depune la Administrația Fondului pentru Mediu documentația necesara…

- Primaria Piatra-Neamț a stabilit listele finale cu ordinea de prioritate a solicitanților de locuințe ANL pentru tineri și pentru specialiști in sanatate/invațamant, in urma soluționarii contestațiilor. Criteriile care au stat la baza stabilirii ordinii de prioritate a cererilor sunt cele prevazute…

- In cadrul proiectelor de modernizare a coridoarelor de mobilitate este prevazuta și amenajarea spațiilor verzi. Acest lucru implica, pe langa amenajarea gazonului, și plantarea de arbori potriviți condițiilor climatice din orașul nostru, care sa fie adaptați mediului de aici. Acesta este motivul pentru…