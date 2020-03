Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, duminica seara, ca incepand de marti, 31 martie, autoritatile administratiei publice locale vor monta in blocuri dispozitive cu solutii dezinfectante si vor efectua dezinfectii pe casa scarilor, in lifturi si in alte spatii comune. „Pentru a proteja…

- Scriitorul Philip Pullman cere boicotarea monedei de 50 de penny (50p) care marcheaza Brexitul, dar nu din motive politice, ci pentru ca din textul inscriptionat pe o parte a ei lipseste o virgula, potrivit BBC.

- An prost pentru rapita si o posibila reintoarcere la „tara cartofului” Lipsa precipitatiilor in toamna anului trecut si a zapezii in aceasta iarna ar putea afecta serios culturile agricole din acest an. Recoltele din vara si toamna ar putea avea de suferit atat din cauza secetei,…