Primăria nu va reautoriza stația de asfalt din Bartolomeu De mai multa vreme, oamenii care locuiesc in cartierul Bartolomeu din Brașov spun ca nu mai pot sa respire și au facut numeroase petiții catre instituțiile statului, pentru ca stația de asflat din zona le face viața un coșmar. Societatea Fincodrum a anunțat cu ceva timp in urma ca a depus documentația pentru obținerea autorizației de mediu in vederea funcționarii instalației de producere a mixturilor asfaltice, fiind in procedura de reautorizare la Agenția pentru Protecția Mediului, pentru ca autorizația actuala expira in aceasta vara. Pentru obținerea avizului are nevoie de un acord de la Primarie,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

