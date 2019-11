Primăria municipiului Iași pregătită de iarnă Citadin SA, Servicii Publice SA, Salubris SA și Compania de Transport Public SA au la dispoziție, in total, 188 de utilaje și autovehicule, cu 36 mai multe ca in sezonul trecut. Din numarul total de autovehicule și utilaje, 113 sunt ale societaților comerciale ale municipalitații, iar restul sunt contractate de Citadin SA, urmand sa fie utilizate in funcție de vreme. Dintre autovehiculele municipalitații, șapte sunt noi. „De doua zile temperaturile au scazut pana aproape de zero grade și suntem pregatiți sa intervenim. Parcul de utilaje este activ. Numai in baza Citadin SA avem 125 de echipamente,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

