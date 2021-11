Primăria Municipiului Iași este în curs de a finaliza amenajările specifice Sărbătorilor de Iarnă Aprinderea iluminatului de Sarbatori va avea loc, ca de obicei, de Ziua Naționala, pe 1 decembrie 2021. Municipalitatea a cumparat pentru aceasta iarna circa 700 de brazi in ghivece, care sunt ornați și amplasați in toate zonele orașului. De asemenea, 14 brazi mari sunt decorați și montați pe pietonalul Ștefan cel Mare, Piața Unirii, Parcul Copou, Parcul Expoziției, Pacurari (Mimoza), Tatarași (Oancea), CUG (Rond vechi), Nicolina (Esplanada I), Alexandru cel Bun (Piața Voievozilor) și alte puncte de atracție. In premiera, acestora li se vor adauga 100 de confecții din lemn, in forma de brad, impodobite… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

