Primaria municipiului Iasi a lansat trei soluții pentru reducerea birocrației in cadrul institutiei Primaria Municipiului Iași a lansat un pachet de digitalizare a serviciilor publice, oferind trei soluții pentru reducerea birocrației și eliminarea deplasarilor care nu sunt strict necesare la ghișeele Primariei și instituțiilor subordonate și, implicit, reducerea timpilor de interacțiune cu cetațenii: noul portal al Primariei Municipiului Iași ( www.primaria-iasi.ro ) – o interfața noua, moderna, adaptata atat pentru desktop, cat și pentru dispozitivele mobile, accesibil și persoanelor defavorizate; portal de servicii electronice – care permite accesarea online a serviciilor puse la dispoziție… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

