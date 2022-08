Primaria Mihail Kogalniceanu: Au fost cumparate cele doua microbuze pentru transportul elevilor din comuna constanteana (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectantul general este SC Geogis Proiect SRL Primaria comunei Saligny, judetul Constanta, a depus la Agentia pentru Protectia Mediului un memoriu de prezentare pentru elaborarea unui Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism pentru comuna dobrogeana. Proiectantul general este SC Geogis…

- Valoarea finala a achizitiei este de 433.033,59 lei Consiliul Judetean Tulcea a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru furnizarea echipamentelor medicale si dotarilor, in cadrul proiectului "Infrastructura de sanatatea transfrontaliera", Programul Operational Comun Romania Ucraina…

- Intervalul de 126 de zile in care vor putea solicita mamele consiliere psihologica este identic cu perioada concediului de maternitate Prin proiectul de lege de la Senat, parlamentarii vor sa completeze Legea nr. 95 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in sensul introducerii posibilitatii ca,…

- Operatorul de apa Hidro Prahova anunta, sambata, introducerea unor restrictii in furnizarea apei potabile in comuna Scorteni, pe fondul secetei si al consumului ridicat. Conform unei informari postata pe pagina de Facebook a Hidro Prahova, apa va fi furnizata la program, sambata si duminica, pentru…

- Atribuirea a avut loc pe 8 iunie 2022, iar rezultatul final a fost afisat, conform licitatiapublica.ro, la data de 24 iunie Primaria Mihail Kogalniceanu a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru proiectarea si executia eficientizarii energetic a cladirii Corp C1 ndash; Liceul Teoretic…

- Ministerul Educatiei a publicat baremul de evaluare si notare a lucrarilor elevilor la proba de Limba si literatura romana de la examenul de Evaluare Nationala 2022. Pe baza acestui barem profesorii vor nota lucrarile elevilor de clasa a VIII-a.

- „Guvernul Romaniei a aprobat astazi ultimul document necesar pentru ca cererea de plata numarul 1 cu termen pe data de 31 mai 2022 sa fie transmisa la Comisia Europeana. Asa dupa cum se cunoaste cererea de plata numarul 1 are o valoare de 3 miliarde de euro, iar pentru aceasta Romania trebuie sa indeplineasca…

- Primaria Municipiului Tulcea a incheiat un acord cadru pentru furnizare cartuse pentru imprimante si copiatoare. Potrivit Licitatie publica.ro, denumirea completa a proiectului atribuit este "CARTUSE PENTRU IMPRIMANTE SI COPIATOAREldquo;. Societatea care se va ocupa de furnizarea de cartuse pentru imprimante…