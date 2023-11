Primaria Sectorului 3, condusa de Robert Negoița, a anulat licitația demarata in luna septembrie din acest an, in care a solicitat gratuit 300 de iPhone-uri de ultima generație la achiziția de abonamente de telefonie (voce, SMS și date mobile) pe 4 ani pentru instituțiile din subordine. Primaria invoca nevoia de a respecta prevederile legii 296/2023 privind masurile fiscal-bugetare.