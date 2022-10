Stiri pe aceeasi tema

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 18 octombrie 2022, orele 11.00 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: referatul nr.IIA/22782 din 13.10.2022 a Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul…

- DISPOZITIA NR.502 din 23 septembrie 2022 privind convocarea Consiliului Judetean Mures in sedinta publica ordinara Presedintele Consiliului Judetean Mures, In temeiul prevederilor art.178 alin. (1), art.179, coroborat cu art.134 alin.(1) lit.a), alin. (5) lit. a), a^1) și a^2), art. 135 și ale art.196…

- Ieri, comisiile reunite de munca si buget finante au dat raport favorabil proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum…

- Comisiile reunite de munca si buget finante au dat, marti, raport favorabil proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.115 2022 pentru completarea art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.130 2021 privind unele masuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene,…

- CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA, in conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoaca in ședința ordinara

- Ordonanta de urgenta a guvernului privind plafonarea preturilor la energie intra astazi in dezbaterea comisiilor de specialitate din Senat. Cel mai probabil, documentul va fi modificat in legislativ, in conditiile in care atat reprezentantii puterii cat si cei ai opozitiei au depus amendamente la proiectul…

- Primaria orașului Ungheni vinde un teren in suprafața de 42.005 de metri patrați, situat in localitatea Ungheni, C.F. 56438, numar cadastral 56438, proprietate privata a Orașului Ungheni, cu destinația curți construcții, informeaza www.licitatiapublica.ro.Potrivit sursei citate, vanzarea se face in…

- In sedinta Guvernului din data de 7 septembrie 2022 a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum si pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de ingrasaminte si al ingrasamintelor. Adoptarea…