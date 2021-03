Primăria Iași va scoate toate cablurile suspendate Primaria Municipiului Iași incepe campania de curațenie de primavara pe toate palierele, avand in atenție inclusiv aspectul inestetic al cablurilor aeriene neetichetate. Primarul Mihai Chirica a anuntat ca la inceputul anului a transmis o adresa catre toți administratorii sau deținatorii de rețele de cablu de date prin intermediul careia le solicita sa iși eticheteze toate cablurile pe care le dețin pana la data de 1 aprilie. Dupa termenul anunțat de edil, echipele municipalitații vor incepe demontarea tuturor cablurilor fara proprietar de pe raza Municipiului Iași. „Pe parcursul lucrarilor pe… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incalzirea vremii ofera premisele pentru inceperea tradiționalei campanii de curațenie de primavara in Municipiul Iași. Astfel, in aceasta luna Primaria Municipiului Iasi și Salubris SA au inceput campania de curațenie de primavara „Iașul nostru curat”. Toate utilajele și echipele Salubris SA sunt pregatite…

- In paralel cu lucrarile finanțate cu fonduri europene de reabilitare și valorificare a potențialului turistic și cultural al Manastirii Frumoasa, Primaria Municipiului Iași va pune in valoare monumentul și prin iluminat arhitectural. In acest sens, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului…

- Primarul Mihai Chirica a trimis o scrisoare Guvernului Romaniei prin care a prezentat argumentele Municipiului Iași in susținerea unor proiecte care s-ar incadra in strategia de dezvoltare a calitații actului educațional. „Am urmarit cu mare atenție dezbaterea pe care președintele Romaniei a avut-o…

- Edilul a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca nu va candida la nicio funcție politica atat timp cat este judecat in dosarul Skoda. Procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Iași a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului Mihai Chirica la data faptei in calitate…

- Parchetul de pe Langa Judecatoria Iași a transmis ca primarul Mihai Chirica a fost trimis in judecata sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu. La data de 13 iunie 2019, a fost inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi dosarul penal nr. 7254/P/2019, urmare a disjungerii si…

- Proiectul Soluții colaborative pentru comunitate se apropie de finalul primei etape – inregistrarea provocarilor comunitații. 31 ianuarie este ultima zi cand ieșenii mai pot inscrie pe https://solutiicolaborative.ro aspectele care ii impiedica sa se bucure mai mult de viața in orașul nostru. Pe platforma…

- Primaria Municipiului Iași, cu sediul in B-dul Ștefan cel Mare și Sfant nr.11, județul Iași titular al „Planului integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Iași pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot (NO2/NOx) și particule in suspensie PM10” anunța publicul asupra inițierii procesului de…

- Municipalitatea ieșeana continua sa se implice tot mai activ in lupta de combatere a raspandirii noului coronavirus. Astfel, conform Hotararii n. 313 a Consiliului Local din 17 august 2020, adoptata la propunerea primarului Mihai Chirica, donatorii de sange din Municipiul Iași primesc șapte tichete…