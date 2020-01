Primăria Iași pune la bătaie 79 de locuri de parcare Astfel, in data de 23 ianuarie, la ora 13.00, va avea loc licitatia publica cu strigare pentru inchirierea a 27 de locuri de parcare avand numerele 7 – 14, 16 – 18, 21 – 26, 28, 30 – 32, 34 – 39, situate in parcarea de resedinta aflata la adresa bd. Alexandru cel Bun, nr. 62. Drept de participare la licitatie au locatarii din blocurile A1, A2, A3, A4, E1, E2, E3, E4, D3, D4 si G1-2, data limita de depunere a dosarelor fiind 21 ianuarie, ora 13.00. De asemenea, pe 30 ianuarie, la ora 13.00, va fi organizata licitatia publica cu strigare vizand inchirierea a 52 de locuri de parcare cu numerele 40… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

