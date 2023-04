Stiri pe aceeasi tema

- Circulația automobilelor din zona Podului Ciric catre Aeroportul Internațional Iași va fi sistata incepand cu data de 2 mai 2023, a anunțat primarul Mihai Chirica, in ședința de astazi a Consiliului Local. Masura a fost adoptata deoarece pana la jumatatea lunii august in zona Aeroportului se efectueaza…

- Primarul Mihai Chirica a anuntat, in sedinta de Consiliu Local, o serie de masuri in incercarea de a fluidiza circulatia spre Aeroportul Iasi in perioada orelor de varf de la aerogara ieseana, asa-numitele „intervale rosii" in care, intr-o perioada scurta de timp, decoleaza si aterizeaza un numar mare…

- O autospeciala de Poliție noua distrusa, un Peugeot rasturnat și un Logan proiectat intr-un stalp sunt urmarile unui accident de circulație care a avut loc luni de dimineața pe strada Teodor Mihaly din Cluj Napoca, scrie portalul local de știri Cluj 24.Accidentul a avut loc la primele ore ale dimineții…

- O cetațeana a Ucrainei, care a promis și transmis unui angajat al Poliției de Frontiera 500 dolari pentru a permite scoaterea din Republica Moldova a unui minor fara nici un act de identitate, a fost condamnata la trei ani de inchisoare, fiindu-i aplicata și o amenda in marime de 200 000 lei. Sentința…

- Pe termen scurt, nu sunt solutii pentru cresterea conectivitatii rutiere a aerogarii. Singura posibilitate de inlaturare a blocajelor pe unicul drum de acces este reducerea numarului de masini si utilizarea transportului public, respectiv a autobuzului 50. Duminica trecuta, un varf de trafic a concentrat…

- Salajul se numara printre județele unde astazi au fost efectuate percheziții intr-un dosar in care se efectueaza cercetari cu privire la savarșirea infracțiunilor de obținere ilegala de fonduri și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice…

- Societatea Salina Turda SA, deținuta de Municipiul Turda (100%), iși propune creșterea veniturilor inregistrate in acest an, cu 3.38%. valoarea menționata in Bugetul de Venituri și hcletuieli (BVC) care va fi supus aprobarii Consiliului Local, se ridica la 35.775.000 lei. Societatea turdeana a avut…

- Circulatia camioanelor prin punctul de trecere a frontierei romano-ucrainene din orasul Isaccea, județul Tulcea, este restrictionata pentru 24 de ore, din cauza condițiilor meteo, a anuntat, sambata seara, Garda de Coasta, citata de Agerpres. Masura vine dupa ce autoritatile ucrainene au anunțat ca…