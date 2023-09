Primaria Focșani va moderniza 22 de strazi cu fonduri prin PNI „Anghel Saligny” și de la bugetul local in perioada 2023-2024. Primarul Cristi Misaila a anunțat, ieri, ca in luna august a semnat contractele de proiectare și execuție a lucrarilor a refacere a infrastructurii pentru 22 de strazi care vor fi realizate in urmatorul an. […] Articolul Primaria Focșani va moderniza 22 de strazi in urmatorul an apare prima data in Monitorul de Vrancea .