Primaria Cumpana a premiat gimnastele care au participat la Cupa Ghimbav

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Sportivii de la Clubul Sportiv Municipal și de la Clubul Sportiv Școlar Reșița s-au calificat la Campionatul Național U15 și la Cupa Romaniei U15. Reșițenii au obținut aceste calificari in urma turneului din perioada 5-7 martie, care a avut loc la Targu Mureș! Dintre sportivii calificați le…

- La Cupa "Sportul Studentesc", desfasurata in capitala, au participat peste 120 de gimnaste de la cluburi din tara.La Bucuresti s a disputat Cupa "Sportul Studentesc", prima competitie interna la gimnastica ritmica pe acest an. Au participat 127 de gimnaste, reprezentand 12 cluburi, iar printre sportivele…

- In urma rezultatului inregistrat de catre echipa Politehnica Iasi in ultimul meci din Cupa Romaniei, cu Petrolul Ploiești, primarul Mihai Chirica se alatura suporterilor alb-albastri si isi exprima public nemultumirea cu privire la regresul evident de forma si de performanta manifestat de echipa ieseana.…

- Dinamo - FCSB se joaca azi, de la 20:30, in optimile Cupei Romaniei. Cele doua echipe se intalnesc pentru a doua oara in decurs de o saptamana, roș-albaștrii reușind sa se impuna in campionat, 1-0, intr-o partida disputata tot in Ștefan cel Mare. Golul lui Florin Tanase a decis soarta derby-ului din…

- La finele saptamanii trecute, la Braila, s-a desfasurat Cupa Romaniei de Tineret. Competitia a fost abordata si de clubul SCM Craiova , cu sportivii antrenati de Ion Dragomir si Dora Mustatea, respectiv Ion Joita. Rafael Filip Rafaila, bronz la 64 kg Cel mai bun rezultat l-a inregistrat Rafael Filip…

- Cupa Romaniei la volei masculin și-a stabilit joi sfert finalistele, in cadrul turneului final ce are loc la Cluj Napoca. Steaua București, SCM Zalau, CSU Brasov si Stiinta Bucuresti au caștigat joi partidele din optimi și se alatura in faza sferturilor echipelor deja precalificate, Arcada…

- In ianuarie anul trecut, campineanca Georgeta Popescu scria istorie pentru Campina, pentru Romania, pentru olimpismul mondial, fiind prima caștigatoare a probei de monobob la Jocurile Olimpice de tineret, care s-au desfașurat la Lausanne, in Elveția.

