Primaria Crucea a lansat licitatia pentru infiintarea sistemului de canalizare pentru apele uzate menajere in satul Stupina Proiectul prevede infiintarea retelei de apa uzata in localitatea Stupina, pe o lungime de 8.919 metri, cu urmatoarele caracteristici tehnice: conducta de canalizare cu o lungime de 8,919 km , conducte de refulare cu o lungime de 0,884 km , racorduri laterale 200 de bucati , statii de pompare doua bucati , statie de epurare o bucata .Valoarea investitiei ajunge la suma de 16.087.991,73 de lei, fara TVA si este impartita astfel: constructii si instalatii 13.793.798,364 de lei , montajul utilajelo ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a lansat licitația pentru demolarea blocului „Turturica” din Alba Iulia. In locul acestuia se va ridica o parcare supraetajata Primaria Alba Iulia a lansat miercuri, 24 mai, o licitație pentru demolarea blocului G2 – „Turturica” din municipiu și construirea in locul acestuia a unei parcari supraetajate…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a semnat 81 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, iar doua dintre acestea sint pentru comunele sucevene Moara și Breaza. Valoarea totala a contractelor este de aproximativ 925 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat…

- Raul Bistrița a fost plouat in dupa-amiaza zilei de sambata de la fosta exploatare miniera Isipoaia. Apele de culoare caramizie provenite de la mina Isipoaia se intindeau pe o lungime de circa 3 kilometri. Alerta a fost data de angajații Sistemului de Gospodarire a Apelor Suceava, care i-au anunțat…

- Patru strazi aflate in satul Asinip din comuna Lopadea Noua vor fi asfaltate. Licitație de peste 3,1 milioane de lei, in SEAP Patru strazi aflate in satul Asinip din comuna Lopadea Noua vor fi asfaltate printr-o investiție de peste 3,1 milioane de lei. Primaria Lopadea Noua a lansat pe 10 mai, in SEAP,…

- FOTO: Proiectul de regularizare a Vaii Aiudului se indreapta spre licitația pentru execuția lucrarilor. Cum va arata zona Proiectul de regularizare a Vaii Aiudului se indreapta spre licitația publica pentru execuția lucrarilor. Acesta vizeaza amenajarea albiei pe o lungime de 7 km, realizarea unor protecții…

- Licitația pentru modernizarea strazilor din satul Beța, comuna Lopadea Noua, a fost lansata. Ce valoare are investiția Licitația pentru modernizarea strazilor din satul Beța, comuna Lopadea Noua, a fost lansata. Ce valoare are investiția Primaria Lopadea Noua a lansat in Sistemul Elctronic de Achiziții…

- Primaria Ocna Mureș a lansat in Sistemul Electronic de Achziții Publice o licitație pentru atribuirea lucrarilor de realizare a unei rețele de canalizare menajera in localitațile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca. Valoarea contractului propus este de 7.510.131,30 de lei, fara TVA. Proiectul intocmit de…