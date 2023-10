Primăria Craiova își face parc fotovoltaic Primaria Craiova vrea sa se puna pe economisit și sa iși faca parc fotovoltaic care sa produca electricitate pentru instituțiile publice și pentru iluminatul public. Așa ca incepe cu o investiție de peste 50.000 de euro pentru studiul de fezabilitate. Unde vrea sa faca primaria parc fotovoltaic Vin vremuri grele, iar reprezentanții primariei vor sa demonstreze ca știu sa și economiseasca, nu doar sa arunce cu bani pe distracția din oraș. Așa ca au elaborat proiectul „Instalarea unei capacitați de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare in municipiul Craiova ”, iar acum vor sa gaseasca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

