Primăria Craiova aduce o biserică din lemn în Grădina Mihai Bravu Primaria Craiova da 380.477 de lei ca sa aduca o biserica din lemn, din Gorj. Biserica este monument istoric si a fost donata Craiovei. Autoritatile craiovene suporta cheltuielile cu expertizele, cu relocarea monumentului si amplasarea in gradina Mihai Bravu din Banie. Biserica din Lemn din Pocruia, situata in judetul Gorj, orasul Tismana a fost donata de catre Arhiepiscopia Craiovei orasului Craiova in anul 2018. Pentru relocarea si restaurarea bisericii, primaria Craiova a facut in anul 2015 o serie de expertize, a intocmit documentatiile necesare preluarii si mutarii.Numai ca, „lucrarile de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

