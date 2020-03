Stiri pe aceeasi tema

- Filiala teritoriala Timiș a Ordinului Arhitecților din Romania a luat atitudine fața de recentele tentative de amenajare a trotuarelor inițiate de primarie in dreptul palatului Dicasterial, construit intre anii 1855 și 1860 in stilul renașterii florentine și clasat ca monument istoric. Cu toate ca orice…

- Primaria Timișoara a inceput promisa reabilitare a trotuarelor din zona centrala a orașului pe strada Martin Luther, intr-o maniera care i-a oripilat pe mulți timișoreni, in momentul in care au dat ochii cu noua inițiativa de geniu a municipalitații. Edilul-șef, in schimb, considera ca trotuarul este…

- Timisorenii se pot astepta sa aiba un centru „tabla de sah”, primarul Nicolae Robu spune ca modelul aplicat langa Palatul Dicasterial se va replica si in restul strazilor din zona zero a orasului, timisorenii vor decide daca acest montaj de pavele e unul bun, in timp ce opinia Directiei de Cultura Timis…

- Noi masuri de prevenire a imbolnavirii cu coronavirus, adoptate la nivelul municipiului Alexandria in Eveniment / on 11/03/2020 at 15:22 / La nivelul municipiului Alexandria nu exista nicio suspiciune de infecție cu COVID-19, fiind izolate la domiciliu doua persoane, a precizat primarul Victor Dragușin,…

- Ultima cladire vizata de Nicolae Robu pentru a imbunatati patrimoniul Primariei Timisoara este cea care gazduieste in prezent Memorialul Revolutiei. Edilul sef isi doreste preluarea acesteia pentru oras, chiar daca aceasta inseamna si cheltuieli numeroase in plus. The post Primarul Robu vrea la Primaria…

- Lucrarile de consolidare a Casei Pogor din Iasi sunt momentan sistate, a anuntat, astazi, intr-o conferinta de presa, presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa. Lucrarile au inceput primavara trecuta si, in urma unor sapaturi efectuate pe partea de nord a muzeului, au fost identificate oseminte…

- Au inceput lucrarile de reabilitare a Casei de Cultura din Zlatna, una dintre cele mai frumoase cladiri din oraș, aflata pana acum in ruina. Primarul Silviu Ponoran a declarat pentru Alba24 ca investiția are o valoare de peste 6,2 milioane de lei și trebuie finalizata pana in 31 decembrie 2021. Banii…

- Lucrarile de amenajare a noii parcari din imediata apropiere a Spitalului Județean de Urgența Ploiești se afla in plina desfașurare. Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, efectueaza vizite periodice pe santier pentru a se asigura ca lucrarile decurg conform graficului. "Aceasta parcare…