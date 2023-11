Stiri pe aceeasi tema

- Familia celor patru romani morți in accidentul din Italia e sfașiata de durere. Aurora și Georgiana, doua copile de 8 și 13 ani, mama lor Mihaela, in varsta de 42 de ani, și tatal Mircea, in varsta de 45 de ani, erau stabiliți de multa vreme in Germania, dar erau veniți in vacanța la Veneția și erau…

- La data de 13 Septembrie 2023, un copil din Florești, județul Cluj, a fost mușcat de un caine maidanez, iar localnicii dau vina pe Poliția Locala pentru ca nu a luat nici o masura. Inainte cu o zi de incident, localnicii din Florești au sesizat Poliția Locala despre prezența unui caine maidanez, insa…

- Familia regala britanica, in special Prințul William, Kate Middleton și copiii lor, prefera culoarea albastru in ceea ce privește vestimentația, ceea ce reflecta nu doar estetica, ci și valorile de calm, responsabilitate și patriotism, subliniind tradiția și continuitatea monarhiei in societate.

- Ieri, 30 august. un copil in varsta de 7 ani din localitatea Arsa judetul Constanta a ajuns la Spital dupa ce a fost muscat de cainele familiei. Oficial de la IPJ Constanta La data de 31 august a.c., in jurul orei 19.00, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Mangalia au fost sesizati cu privire…

- Un copil a fost mușcat de un ciine maidanez in sectorul Ciocana. Consilierul municipal, Ruslan Verbițchi a scris pe pagina sa de Facebook ca cu doua luni in urma a fost inregistrata o petiție din partea locatarilor din sectorul Rișcani pe aceeași problema, iar rezultat zero. „In sectorul Ciocana in…

- Un copil a fost mușcat de un ciine maidanez in sectorul Ciocana. Consilierul municipal, Ruslan Verbițchi a scris pe pagina sa de Facebook ca cu doua luni in urma a fost inregistrata o petiție din partea locatarilor din sectorul Rișcani pe aceeași problema, iar rezultat zero. „In sectorul Ciocana in…

- Un copil a fost mușcat de un caine maidanez in sectorul Ciocana. Consilierul municipal, Ruslan Verbițchi a scris pe pagina sa de Facebook ca cu doua luni in urma a fost inregistrata o petiție din partea locatarilor pe aceeași problema.

- Un copil a fost mușcat de un caine vagabond, la Rișcani. Consilierul municipal, Ruslan Verbițchi a scris pe pagina sa de Facebook ca cu doua luni in urma a fost inregistrata o petiție din partea locatarilor pe aceeași problema.