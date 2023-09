Primaria Constanta: Atentie, soferi! Restrictii de trafic in statiunea Mamaia H3RO Mamaia, cea mai mare competitie de triatlon din estul Europei, revine pe 23 si 24 septembrie in statiunea Mamaia. H3RO Mamaia, cea mai mare competitie de triatlon din estul Europei, revine pe 23 si 24 septembrie in statiunea Mamaia, transmite un comunicat din partea Primariei Constanta. Pentru ca evenimentul sa se desfasoare in conditii normale si fara incidente, sambata, 23 septembrie 2023, intre orele 7:00 17:00, vor fi instituite restrictii de trafic pe bulevardul Mamaia, pe cele 3 benzi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șapte sute de atleți din zece țari vin in acest weekend pe litoralul romanesc pentru “H3RO Mamaia”, cea mai mare competiție de triatlon din Europa de Est, anunța Primaria Constanța intr-un comunicat de presa. La evenimentul organizat de Federația Romana de Triatlon și-au confirmat participarea pasionații…

- Editia a 15 a a H3RO Mamaia, cea mai mare competitie de triatlon din Estul Europei, va avea loc weekendul acesta.Pe 23 si 24 septembrie 2023, 700 de participanti din 10 tari vor lua startul la competitia de la Mamaia.H3RO Mamaia este finantat de Primaria Municipiului Constanta si organizat de Federatia…

- Prin Programul Operational Infrastructura Mare POIM la nivelul municipiului Constanta se afla in implementare contracte cu o valoare totala de 626 milioane lei. Prin Programul Operational Infrastructura Mare POIM la nivelul municipiului Constanta se afla in implementare contracte cu o valoare totala…

- Echipele care lucreaza la modernizarea si reabilitarea bulevardului Alexandru Lapusneanu intre gara CFR si statiunea Mamaia s au mutat pentru asfaltare pe sectorul de drum cuprins intre strada Nicolae Iorga si Casa de Cultura. Echipele care lucreaza la modernizarea si reabilitarea bulevardului Alexandru…

- Atentie, constanteni Mai aveti la dispozitie o saptamana in care va puteti inscrie in Programul pentru casarea autovehiculelor mai vechi de 15 ani in schimbul a 3000 de lei. Atentie, constanteni Mai aveti la dispozitie o saptamana in care va puteti inscrie in Programul pentru casarea autovehiculelor…

- Luni, 21 august 2023, incepand cu ora 18:00 si pana pe data de 25 august, sistemul de semaforizare din intersectia bulevardului Alexandru Lapusneanu cu strada Ion Luca Caragiale va fi oprit total. Luni, 21 august 2023, incepand cu ora 18:00 si pana pe data de 25 august, sistemul de semaforizare din…

- Urmeaza o saptamana de trafic și mai aglomerat pe Podul Maracineni, mai ales la orele de varf. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Buzau (DRDP) anunța ca, in urmatoarea perioada, pe DN 2 (E85), ,,pe podul peste raul Buzau – Maracineni și in localitatea Maracineni se vor executa lucrari de intreținere…

- Astazi, circulatia este restrictionata total, pana la ora 24:00, pe tronsonul cuprins intre 1 Decembrie si I.G. Duca.Potrivit unui comunicat al Primariei Constanta, ca urmare a lucrarilor de asfaltare, CT BUS a deviat astazi liniile care circula pe bd. Ferdinand astfel: linia 48 ndash; bd. I.C. Bratianu…