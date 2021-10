Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere pericolul de infectare cu virusul SARS-Cov-2, Primaria Comunei Viișoara, recomanda plata online a impozitelor și taxelor locale, utilizand aplicația pentru telefoane mobile Avansis... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potrivit informațiilor colectate de la nivelul tuturor unitaților de invațamant preuniversitar din județul Cluj, de catre Inspectoratul Școlar Județean, situația epidemiologica din unitațile de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In 60 de unitați de invațamant din județul Cluj cel puțin o clasa/grupa iși desfașoara activitatea online. In 147 de clase elevii invața online, fiind suspendate cursurile fața in fața dupa ce au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In 60 de unitați de invațamant din județul Cluj cel puțin o clasa/grupa iși desfașoara activitatea online. In 147 de clase elevii invața online, fiind suspendate cursurile fața in fața dupa ce au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Intr-o emisiune online moderata de consilierul local Alexandra Oana, profesorul de sanatate publica de la UBB Cluj, Razvan Cherecheș, a vorbit despre efectul UNTOLD. In cadrul emisiunii, Razvan... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Turda a lansat portalul online.primariaturda.ro prin care cetațenii pot accesa serviciile primariei din confortul casei. Prin crearea unui cont pe noua platforma online a Primariei Turda,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a anuntat joi ca a lansat o platforma online, un punct unic de acces care integreaza informatii privind fonduri din mai multe surse de finantare (programele nationale, operationale, comunitare). „Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat, astazi, o platforma online (https://oportunitati-ue.gov.ro/), un punct unic de acces care integreaza informații privind fonduri din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!