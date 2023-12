Primaria Capitalei a obținut aprobarea Consiliului General pentru o serie de investiții masive in sistemul de termoficare al orașului, in valoare totala de peste 1,5 miliarde lei. Aceste proiecte vizeaza modernizarea și eficientizarea rețelei de distribuție a energiei termice, reprezentand un pas semnificativ in procesul de reabilitare a infrastructurii termice a Bucureștiului. Primul proiect, intitulat „Modernizarea sistemelor de masurare a energiei termice,” prevede instalarea a peste 40.000 de contoare de energie termica noi, inclusiv pe circuitul secundar, primar și in diverse puncte-cheie…