Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca cele zece puncte termice langa care vor fi amplasate aceste centrale mobile deservesc 170 de blocuri de locuinte si 27 de societati comerciale. ”Intram in linie dreapta in ceea ce priveste achizitia publica de servicii pentru 10 centrale provizorii mobile, care vor fi pozitionate langa 10 puncte termice din Municipiul Bucuresti si care vor functiona in caz de avarie pe retea sau in functie de parametrii redusi pe reteaua de transport”, a anuntat, luni, Nicusor Dan. Potrivit acestuia, cele 10 puncte termice deservesc un numar total de 170 blocuri si…