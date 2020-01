Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunta ca, in perioada urmatoare, cand in Bucuresti sunt anuntate ninsori, sunt pregatiti sa intervina 310 utilaje si 358 de operatori. Totodata, sunt disponibile peste 21.000 de tone de material antiderapant.

- Sunt pregatiti sa intervina in cazul in care ninge in Bucuresti 358 de operatori cu 310 utilaje, cu care vor imprastia material antiderapant si vor curata zapada, informeaza Primaria Capitalei. ...

- Primaria Capitalei anunta duminica seara ca 358 de operatori si 310 utilaje cu material antiderapant si pentru pluguit zapada sunt pregatiti sa intervina, daca evolutia fenomenelor meteorologice din aceasta noapte o va impune, ca urmare a prognozei meteorologice, care anunta si alte posibile ninsori…

- O macara s-a rasturnat luni pe santierul Podului Ciurel din Capitala. Potrivit informatiilor disponibile la acest moment, incidentul nu s-a soldat cu victime.Primaria Capitalei nu are informatii despre incidentul de pe santier, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- La intalnire vor participa reprezentanțiai Poliției Locale, ai STB și ai Brigazii Rutiere, precum și alți responsabilidin direcțiile de specialitate din primarie.Comandamentul va avea loc la ora 15.00.In cadrul ședinței vor fi stabilite masurilepentru fluidizarea traficului in București, in perioada…

- Președintele interimar al USR București, Dumitru Dobrev, a declarat ca deputatul independent Nicușor Dan a fost validat, sambata, pentru a candida din partea filialei la Primaria Capitalei, potrivit Mediafax.Citește și: Veste BOMBA cu privire la modificarea contractelor individuale de munca…

- Primaria Capitalei anunta ca Uniunea Salvati Romania a pierdut definitiv procesul pe care i l-a intentat, in urma unui incident din 2017, primarului general, Gabriela Firea, pentru atingerea adusa drepturilor la onoare, demnitate, reputatie si imagine, prin afirmatii denigratoare, defaimatoare si mincinoase.…

- Aura Dajbog, reporter al emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, a aflat de la Dragos Vilceanu, presedinte Asociatia Brokerilor Imobiliar, de ce au explodat prețul chiriilor din București și care sunt prețurile actuale!