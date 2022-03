Primaria Capitalei anunta ca proiectul "Strazi deschise" se va desfasura in week-endurile din perioada 30 aprilie - 16 octombrie, activitatile sportive, artistice si educationale urmand sa aiba loc in zona Bulevardului Kiseleff si a Caii Victoriei, cu strazile adiacente. In acest an, evenimente vor avea loc in toate sectoarele.