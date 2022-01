Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei, prin Directia de Mediu, a sesizat Politia Locala Bucuresti cu privire la defrisarea a aproximativ 150 de arbori de diferite specii, fara aviz de specialitate, in Sectorul 2 al Capitalei, pe un teren privat, cuprins intre strada Fabrica

- Economie Pana la 31 ianuarie 2022, se depun cererile de rambursare pentru motorina utilizata in agricultura – trimestrul IV al anului 2021 ianuarie 7, 2022 09:38 Pana la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, se depun Cererile de plata care vizeaza rambursarea ajutorului de stat aferent cantitaților…

- In mod normal, primarul este un om ales de comunitate ca primul gospodar, ca persoana care sa-i reprezinte interesele și sa-i administreze localitatea pentru a garanta un trai bun. In prag de 2022, in Capitala, dupa mai bine de un an sub noile administrații locale, definiția primarului pare radical…

- Activitate ilegala pe domeniul public, in zona CET SUD! In urma sesizarilor din ultimele doua luni primite din partea cetațenilor din cartierele Prundu, Craiovei și Razboieni, legate de calitatea proasta a aerului (poluare olfactiva), reprezentanții Primariei Pitești, ai Poliției Locale și ai Garzii…

- Sensibilizat de soarta cruda și crunta a locuitorilor din imobilul ramar fara energie electrica de pe Strada Nicolae Dragan din Sectorul 5, dar aflata in administrarea Primariei Capitalei, primarul Cristian Popescu Piedone a dispus de urgența aducerea unui generator de mare putere. Generatorul este…