Primaria Municipiul Baia Mare organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii funcției publice de execuție vacanta de inspector principal la Serviciul Executare Silita. Conditiile specifice de participare la concurs: studii universitare de licența absolvite cu diploma de licența sau echivalenta in ramura de știința Științe economice, minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor Candidatii trebuie […] Source