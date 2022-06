Primaria Alba Iulia va plati cu bani europeni un vlogger, care sa laude proiectele implementate in oraș din fonduri UE Primaria Alba Iulia a anunțat in urma cu cateva zile ca a caștigat un nou proiect, ”un nou succes pentru Municipiul Alba Iulia”. Este vorba despre un proiect finanțat din fonduri europene, mai exact un grant de 237.968 euro. Proiectul a fost propus prin programul ”Grants for an action”. In termeni birocratici primaria anunța ca […] Citește Primaria Alba Iulia va plati cu bani europeni un vlogger, care sa laude proiectele implementate in oraș din fonduri UE in Alba24 .