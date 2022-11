Primaria Alba Iulia a stabilit numarul posturilor de asistenți pentru persoanele cu handicap, in 2023. Proiect in CL Consiliul Local Alba Iulia va aproba un numar de 300 de posturi de asistenți ai persoanelor cu handicap, pentru 2023. Un proiect de hotarare in acest sens se afla pe masa consilierilor locali, care il vor dezbate in ședința din data de 29 noiembrie. In 2022, numarul de posturi aprobate inițial a fost de 275, […] Citește Primaria Alba Iulia a stabilit numarul posturilor de asistenți pentru persoanele cu handicap, in 2023. Proiect in CL in Alba24 .