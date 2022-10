Primăria a autorizat construirea unei noi străzi în centrul Iașului Primaria a autorizat lucrarile de construirea a unei noi strazi in centrul Iașului, artera care va face legatura intre zona de intersecție pietonal Ștefan cel Mare – str. Anastasie Panu – str. Palat cu zona Sf. Andrei, unde este in execuție Palas Campus. Noua strada va fi amenajata pe cheltuiala investitorului Iulius, la fel și modernizarea altor cinci artere din vecinatate. Potrivit autorizației 466/2022, este vorba despre strazile din zona Sf. Andrei (215 ml), Iancu Bacalu (240 ml), Buznea (212,50 ml), str. Tanasescu (256 ml) și str. Trei Ierarhi (66 ml). „Artera noua (tronson de 220 ml, cuprins… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

