Primăria a aprobat marşul LGBTQ de la Iaşi. Care va fi traseul? Anul trecut, la primul mars de la Iasi al acestei asociatii de aparare a drepturilor minoritatilor sexuale, participarea a fost una restransa, fiind in perioada restrictiilor pandemice. In ciuda acestora, atunci a avut loc simultan si un anti-protest al unei comunitati crestine locale. Marsul Iasi Pride va avea loc anul acesta pe data de 5 iunie, incepand cu ora 16. Evenimentul va avea ca punct de plecare corpul A al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" si se va finaliza in fata Palatului Culturii. Evenimentul este organizat de Asociatia Rise OUT in baza dreptului fundamental la libera intrunire… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

