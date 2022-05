Stiri pe aceeasi tema

- Jaf de 100.000 de euro in toiul noptii! Un primar din Mehedinti a fost jefuit noaptea trecuta, in timp ce acesta era plecat de acasa. Se pare ca hotii au actionat la pont. Primarul comunei mehedintene Dirvari, Ionut Girga, se afla la un botez. Hotii au intrat in casa, de unde au sustras suma de 100.000…

- Rascoala in toata regula in localitatea Suciu de Sus din Maramureș, unde crescatorii de bivoli sunt nemulțumiți, deoarece pașunea comunala a fost scoasa la licitație. Satenii il acuza pe primar ca licitația ar fi fost aranjata pentru un apropiat al unui deputat PSD din Seini. Toata povestea a devenit…

- Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, spune ca l-a contactat pe ministrul Apararii și i-a solicitat ca armata sa nu mai desfașoare exerciții militare in apropierea orașului, dupa ce mai mulți locuitori s-au plans ca impușcaturile puternice i-au speriat, anunța Covasna Media. Edilul a precizat ca,…

- Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad spune ca l-a contactat pe ministrul Apararii pe tema exercițiului militar desfașurat marți la Sfantu Gheorghe, dupa ce mai mulți locuitori ai orașului i-au spus ca impușcaturile puternice i-au speriat. Edilul a precizat ca, in contextul dat – al conflictului…

- Primarul comunei Barcani, Nicolae Pastor, a anunțat ca programul de colectare a deșeurilor s-a schimbat. Astfel, ziua de marți a devenit, pentru toata comuna, ziua de colectare a deșeurilor. Edilul a explicat, in detaliu, pe grupul Impreuna pentru Barcani, al carui administrator este, ce trebuie sa…