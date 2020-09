Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea PMP, mare in cea mai mica comuna din județul Alba: A caștigat dupa o prezența la vot de peste 100% PMP a caștigat fotoliul de primar in cea mai mica comuna din județul Alba, Ceru-Bacainți, dupa ce Trif Ioan, candidatul partidului a primit votul de incredere al locuitorilor. Cea mai mica…

- Cel mai longeviv primar din Alba, cel din comuna Santimbru, liberalul Ioan Iancu Popa, care ocupa aceasta functie din 1990, a castigat un nou mandat, respectiv al optulea, cu 58,37% din voturi. Ioan Iancu Popa a avut 833 de voturi din 1.427 valabil exprimate, ceea ce inseamna 58,37%, potrivit datelor…

- Primarul comunei Ciugud din județul Alba, Gheorghe Damian a fost reales cu 84% din voturi. La Ciugud, locuintele au utilitati, drumurile sunt asfaltate, exista internet wireless si scoala ”smart”, toate fiind facute din bani europeni.La Ciugud au fost 1823 votanti, rezultând o…

- Gheorghita Botarca (PSD) a castigat al optulea mandat de primar al orasului Topoloveni, in urma alegerilor din 27 septembrie. Gheorghita Botarca a castigat prin vot primul mandat la alegerile locale din 1992, dar el conduce Primaria Topoloveni inca din decembrie 1989.Potrivit datelor provizorii…

- Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, județul Alba, a fost reales pentru un șașelea mandat consecutiv, cu un scor record de 88,2% din totalul voturilor. La alegerile locale de acum patru ani, primarul din Ciugud a obținut un scor de 85%. Gheorghe Damian conduce Primaria din Ciugud din anul 2000.…

- PSD a caștigat alegerile locale 2020, pentru funcția de primar al comunei Garbova. Muntean Ioan, candidatul social democraților a caștigat fotoliul de primar in detrimentul contracandidatului PNL la o diferența infima de mai puțin de 10 voturi. Acesta va conduce destinele administrației locale in comuna…

- Candidatul PNL a caștigat lupta pentru fotoliul de primar al orașului Abrud, Cristian Albu devansandu-l la o distanța infima de aproape 20 de voturi pe primarul in funcție de la PSD, Nicolae Simina. Astfel dupa 8 ani de conducere a PSD, liberalii revin la carma orașului din Apuseni. Știre in curs de…

- In comuna Ciuruleasa, fotoliul primariei din comuna a fost caștigat de catre PSD, cu peste 80% din voturi. Primarul in funcție, Radu Tuhuț, va mai ramane inca 4 ani la carma comunei, beneficiind in continuare de increderea locuitorilor. FOTO: ARHIVA Acest articol a fost citit de 0 oriThe post Radu Tihuț…