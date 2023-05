Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din municipiul Ploiești, in varsta de 47 de ani, ce fusese condamnat la inchisoare a fost depistat de polițiști pe raza comunei dambovițene I.L. Caragiale. Barbatul a fost condamnat la 3 ani și 7 luni de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat Acesta a fost depus la Penitenciarul…

- Astazi a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului Execuție lucrari Drum Expres Craiova – Pitești Tronsonul 1 km 0+000 – km 17+700 – Relicitare, conform unei postari pe facebook a primarului Craiovei, Lia Olguta Vasilescu. „Pana la termenul limita au depus oferte urmatorii…

- Minel Prina, fost primar al Slatinei, condamnat la 4 ani și jumatate de inchisoare in același dosar cu fostul ministru Darius Valcov, a fost dat in urmarire generala. Polițiști care au mers la domiciliul fostului edil nu au dat de urma acestuia, fiind dat in urmarire generala. Prina a fost acuzat de…

- Ion Nita, un apropiat al lui Daniel Tudorache si cel care intermedia mita primita de fostul primar al Sectorului 1, a fost condamnat miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la o pedeapsa rezultanta de 9 ani si 2 luni inchisoare pentru trafic de influenta.

- Potrivit IPJ Tulcea, la data de 19 aprilie a.c., in jurul orei 14:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Tulcea, in timp ce actionau pentru prevenirea si combaterea infractiunilor pe linie de piscicultura, au oprit in trafic, pe strada Elizeului, din municipiu, un autoturism condus de un barbat…

- Politistii de frontiera din vestul țarii au depistat, in ultimele 24 de ore, 115 cetateni straini care intentionau sa iasa Politistii de frontiera din vestul țarii au depistat 115 cetateni straini care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in mijloace de transport sau pe jos. Acestia…

- Comisarii Garzii de Mediu Dambovița au oprit, luni, pe traseul Conțești – Targoviște, un transport de deșeuri pentru ca prezenta nereguli. Dupa mai multe verificari efectuate cu privire la incarcatura, doua societați comerciale au fost amendate drastic, conform legislației in vigoare. Una dintre societați…

- PEDEAPSA… Condamnat in doua dosare penale, la cate 5 ani de inchisoare cu executare, fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, a cerut magistraților Tribunalului Vaslui contopirea celor doua pedepse. Instanța a admis cererea formulata și a decis ca sentința fostului edil, in urma contopirii celor…