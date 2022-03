Stiri pe aceeasi tema

- „Traim fara electricitate de cinci zile, nu avem incalzire sau retea mobila”, a spus primarul, Vadim Boicenko, intr-un interviu difuzat sambata seara pe YouTube.Potrivit acestuia, bombardamentele din ultimele zile s-au soldat cu „mii de raniti”, iar fortele ruse impiedica sosirea alimentelor si a medicamentelor.„Orasul…

- Situatia cea mai dificila este la Mariupol, oras cucerit de rusi si care a ramas fara electriciate de cinci zile. Luni ar putea avea loc o treia serie de negocieri, intermediate de Israel. Primarul orasului-port Mariupol din sudul Ucrainei, Vadim Boicenko, a declarat ca orasul se confrunta cu o „blocada…

Situatia este "foarte dificila" la Mariupol, supusa "unei blocade umanitare" si bombardamentelor intense, a spus primarul acestui port strategic din sud-estul tarii asediate de fortele ruse, relateaza Le Figaro.

Primarul orasului Mariupol, Vadim Boicenko, a facut o declaratie emotionanta dupa anuntarea deschiderarii unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor.

Președintele Romaniei a anunțat modul in care țara noastra se implica sa-i sprijine pe locuitorii din Ucraina. Țara noastra o sa devina un hub regional de direcționare a resruselor umanitare catre Ucraina.

- Primarul orasului Mariupol din Ucraina, Vadim Boicenko, a anuntat, marti dimineata, ca orasul-port din sudul tarii a fost permanent tinta bombardamentelor de cand invazia Rusia asupra Ucrainei a inceput, in urma cu sase zile. Atacurile constante s-au soldat cu moartea civililor si au distrus infrastructura…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca situatia furnizarii agentului termic in apartamentele bucurestene este mai buna decat in anul anterior, mentionand ca isi bazeaza comparatia pe date statistice. "Avem putin mai mult de doua luni de cand am dat drumul la caldura, deci putem sa facem…

- Traim cu pana la 9 ani mai puțin decat alți europeni, murim pe capete din cauza unor boli pe care alți europeni le previn sau le trateaza, iar statului nici nu-i pasa: Romania ramane țara Uniunii Europene cu a doua cea mai scazuta cheltuiala cu sanatatea, atat pe cap de locuitor, cat și ca pondere din…