Intr-un comunicat de presa emis duminica, Direcția de Sanatate Publica Giurgiu informeaza ca au fost inregistrate doua decese ale unor persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, ambele avand domiciliul in județul Giurgiu. Este vorba de o persoana de sex feminin, in varsta de 47 de ani, care a fost confirmata pozitiv la data de 11.04.2020, fiind internata la Institutul ”Prof. Matei Balș” din București, unde a survenit și decesul. Precizam ca persoana in cauza prezenta afecțiuni medicale preexistente, respectiv: diabet, afecțiuni pulmonare, obezitate. Cea de-a doua persoana decedata este un barbat…