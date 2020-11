Comunitatea de afaceri internaționala și locala descopera oferte excelente de investiții și parteneriate pentru dezvoltarea afacerilor intr-un mod durabil in Republica Moldova la cel mai mare forum economic al țarii, Moldova Business Week 2020, care se desfașoara in zilele de 19 și 20 noiembrie la Chișinau. La evenimentul desfașurat pentru prima data online s-au inregistrat peste 1.200 de persoane – investitori, antreprenori, importatori și finanțatori (inclusiv reprezentanți ai 500 de companii) din 70 de țari, precum Cuba, Brazilia, Nicaragua, Filipine, Japonia și sau Țarile Baltice. In prima…