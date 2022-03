Prima victimă a statului băsist: Mona Muscă Basismul ramane in istorie ca un regim care a intrecut fanariotismul. Prima victima a statului basist, cel ce-a inchinat Romania Marilor Porți, a fost Mona Musca. Ajuns președinte, Petrov (ne e greu sa-i spunem Traian Basescu, de fapt Bașeșcu, cum li se zicea, in zona Murflatlar, bunicilor sai) a distrus orice potențial contracandidat. Mona Musca avea o cota electorala uriașa. Cu multe procente peste Petrov, deși era in funcția de președinte. In timp ce organiza “Marea Rapire din Serai” a jurnaliștilor in Irak, o cacealma de proporții, Petrov a fost servit, la cina ce-a poftit, de camarila lui… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

