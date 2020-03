Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cuplul format din Valentina Pelinel si Cristi Borcea ziua de 1 martie nu este doar prima zi din luna si martisorul, ci reprezinta un eveniment deosebit pentru cei doi. In aceasta zi minunata de primavara Valentina a nascut acum un an cel doua gemene ale familiei In urma cu un an Valentina Pelinel…

- Zilele trecute, Mirela Vaida s-a simțit foarte rau, in urma unei raceli puternice. Vedeta și-a anunțat fanii ca soacra ei a ajutat-o sa iși revina cu leacuri babești. In cele din urma, Vaida nu a avut otita, asa cum a crezutinitial, si afectiunea a fost ceva mai usoara, iar acum vedeta este mult maibine. „Soacra-mea…

- Indragita actrita de seriale de televiziune si prezentatoare, Alina Puscas este speriata de Corona Virus. Recent s-a intors dintr-o vacanta de la Paris, unde a fost la schi, si a povestit pe instastory ce probleme a intampinat din cauza virusului si ce masuri a luat in ultima vreme. Zilele trecute,…

- Zilele trecute a fost sarbatoare in familia cunoscutului interpret, actor și om de televiziune Ștefan Banica. Pentru ca fiul acestuia, Radu Ștefan, a implinit 18 ani, fiind acum major și pe picioarele lui. Tanarul a crescut frumos și a devenit un adevarat model, aparand deja intr-un videoclip de-al…

- Vedeta de la „Cronica Carcotașilor”, Ioana Petric, ar fi putut contacta noul coronavirus in vacanța pe care a petrecut-o recent in Bali, dupa cum povestește aceasta pe pagina sa de Facebook. Speri...

- Intre ciocan și nicovala. Teo Trandafir este intr-o situație dificila, care a pus-o in mare incurcatura. Prezentatoarea TV a primit oferta de a colabora cu Adrian Sarbu la noua lui televiziune, insa intr-un moment in care oficialii Kanal D o lauda zilnic pentru prestația ei. Faptul ca vedetele TV se…

- Neti Sandu a marcat o premiera, la inceputul acestei saptamani, cand a venit insoțita de familia ei, la o emisiune de pe PRO TV. Vedeta postului e cunoscuta de mai bine de doua decenii de catre publicul din Romania, pentru ca in fiecare dimineața le aduce cele mai noi previziuni astrale, odata cu horoscopul…