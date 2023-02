Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce privește zodiile, nu toate sunt iubite cu adevarat. Anumiți nativi reușesc sa atraga simpatia persoanelor cu care intra cel mai mult in contact, dar și celor cu care iși impart mancarea, timpul sau... patul. Daca ești deja curioasa cine ține la tine cu adevarat, afla mai jos!BerbecFirea impulsiva…

- Pixiee Fox este femeia care și-a scos nu mai puțin de șase coaste pentru a avea cea mai subțire talie din lume. Ea a vrut sa arate ca Jessica Rabbit, personajul din desenele animate. Pixee a apelat la peste 100 de intervenții estetice ca sa obțina cea mai micuța talie, scrie viva.ro. Femeia spune ca…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a comentat, la Prima Tv, numirea fostului designer vestimentar al Vioricai Dancila pe un post la Institutul Cultural Roman de la Istanbul, dar si decizia sefei ICR de la Londra de a inchiria, din bani publici, un apartament, desi avea un apartament de serviciu.…

- Actorul Mitica Popescu a incetat din viata marți, 3 ianuarie, la varsta de 86 de ani. Mitica Popescu a ramas vaduv in 1998, dupa ce soția a murit, și nu a avut nici moștenitori. „Regret ca nu am copii dar in profesia noastra nu realizezi la timp chestia asta. N-ai timp sa tii nici macar o floare… Imi…

- Traversarea strazii a devenit, de citeva luni, un adevarat test de rezistenta pentru locuitorii mai multor cartiere din sectorul Botanica din Chisinau, scrie tvrmoldova.md . Problemele au pornit odata cu reparatia bulevardului Dacia, inclusiv a trecerilor de pietoni si a unor pasaje subterane. Lucrarile…

- Procurorii DNA, insoțiți de echipaje ale Jandarmeriei, au descins la Primaria Iași, inca de la primele ore ale dimineții. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Jandarmii au descoperit un adevarat arsenal de lupta in rucsacul unui tanar care incerca sa intre in Sala Sporturilor din Arad la un meci de baschet feminin. Jandarmii aradeni care asigurau ordinea publica la meciul de baschet feminin intre UAV Arad și Rapid București au descoperit un barbat in varsta…

- Clujul de maine ar putea fi mai prietenos cu pietonii, un adevarat walkable city. Astazi, insa, șantierele deschise și amenajate necorespunzator, fara culoar de acces pentru cetațeni, reprezinta un adevarat pericol pentru mamicile cu copii mici.